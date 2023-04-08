Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ уже потеряли более 300 тысяч человек убитыми

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 330 тыс. человек с начала Россией спецоперации. Об этом заявил 7 апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя данные, озвученные главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным.

По его словам, речь идет о погибших и без вести пропавших.

«Залужный в разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тыс. украинских военных погибли. Около 83 тыс. пропали без вести, из них примерно 60 тыс., скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тыс. погибших», — рассказал он YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер уточнил, что эти цифры соответствуют получаемым им самим информации.

Киев пытается значительно занизить свои потери, обратил он внимание.

«Точно посчитать довольно трудно», — заключил Риттер.

Ранее, 6 апреля, он поделился мнением, что иностранным наемникам, находящимся на Украине, следует как можно скорее покинуть территорию страны. В противном случае они погибнут.

В марте он заявил, что потери в рядах украинских боевиков настигнут Киев в ближайшее время и будут исчисляться тысячами человек. Он подчеркнул, что погибнет каждый украинец, сейчас находящийся на передовой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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