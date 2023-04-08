Четыре человека погибли в результате наезда неуправляемого автобуса в Казахстане

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате наезда автобуса в казахстанском Шымкенте. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в местном МВД.

«Две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении», — говорится в сообщении.

Еще два человека пострадали, они находятся в больнице.

Авария произошла вечером около 18:30 (15:30 мск) на пересечении двух улиц в районе торгового центра «Метро».

По данным ведомства, на конечной остановке маршрута водитель вышел из автобуса и оставил его на ручном тормозе. В какой-то момент транспортное средство сорвалось с места и покатилось по склону, наехав на пешеходов.

Возбуждено уголовное дело. Назначена техническая проверка автобуса. Водитель находится в изоляторе.

Ранее в этом месяце 15 человек пострадали в результате падения автобуса в Ростовской области. Авария произошла на 813-м км трассы М-4 «Дон» 5 апреля. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги на обочину, вследствие чего произошло опрокидывание. В автобусе в это время находились 32 пассажира.