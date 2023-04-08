Песков назвал слова Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 8 апреля, назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона против размещения ядерного оружия (ЯО) в других странах критикой Вашингтона.

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», — сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин » на телеканале «Россия 1».

Таким образом, Песков сделал отсылку к ядерному вооружению США, размещенному в ряде европейских стран.

Ранее, 6 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слова Макрона цинизмом и проявлением двойных стандартов. Россия вправе сама решать, как защищать свою безопасность, отметила она.

Макрон прибыл в Пекин с официальным визитом 5 апреля. На пресс-конференции он подчеркнул, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны распространять его за своими пределами, особенно в Европе.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такое вооружение следует уничтожить в принципе. Он заметил, что согласен со словами Макрона и что нужно выводить всё ядерное оружие американцев из «пяти или шести» стран, где оно размещено.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.