В правоохранительных органах сообщили о сотрудничестве Треповой со следствием

Обвиняемая в совершении теракта, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Об этом 8 апреля сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Отмечается, что отрабатываются все версии произошедшего теракта.

Как рассказал источник агентства, показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами. Расследование ведут десятки сотрудников правоохранительных органов.

«Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта», — отметили в следственных органах.

Другие детали и подробности не разглашаются.

Татарского похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с блогером пришли сотни россиян.

В ходе церемонии глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что военкор «жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой». Политик выразил уверенность, что военкор станет примером для тысяч молодых россиян.

Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе «Стрит-бар». Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали на террористический акт.

3 апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой, на следующий день ее арестовали на два месяца. Дело переведено в закрытый режим.