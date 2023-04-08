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Матч второго дивизиона чемпионата России завершился со счетом 15:0

«Форте» забил 15 безответных мячей в ворота «Ессентуков» в матче второго дивизиона чемпионата России
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Фото: vk.com/fcforte
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Таганрогский «Форте» дома обыграл команду «Ессентуков» в матче 23-го тура второго дивизиона чемпионата России по футболу. Матч прошел в субботу, 8 апреля, и завершился со счетом 15:0 в пользу хозяев.

В составе победителей по три мяча забили Петр Володкин, Никита Муромский, Дмитрий Лаврищев и Шамиль Саадуев. По голу на свой счет записали Роман Романов, Егор Могилев и Идрис Муслуев.

По результатам встречи «Форте» с 40 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Ессентуки» с пятью очками расположились на последнем, 14-м месте. В 23 матчах чемпионата команда пропустила 79 голов, забив всего семь.

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Ранее в этот день московское «Торпедо» одержало победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Торпедо». Эта победа стала первой для клуба после прихода нового тренера — испанца Жозепа Клотета.

Также в субботу на официальном сайте РПЛ появилось расписание матчей заключительных туров чемпионата России по футболу в текущем сезоне. Игры пройдут с 22 апреля по 3 июня. В частности, московский «Спартак» 29 апреля примет в 25-м туре «Ростов». Встреча столичной команды на выезде с петербургским «Зенитом» состоится 7 мая в рамках 26-го тура, 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА (28-й тур).

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