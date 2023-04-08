Западные СМИ заявили о попытках ФБР вербовать россиян через соцсети

Американские спецслужбы начиная с февраля активно вербуют россиян в социальных сетях для сбора разведывательных данных в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Fox News.

По информации телеканала, в Twitter и Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) публикуются видеоролики, в которых рассказывается о возможности ФБР изменить будущее россиян за предоставленные разведке полезные данные. Агитация в том числе направлена на эмигрантов.

«ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается закинуть широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США», — сказала Fox News бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер.

По ее словам, ФБР использует этот метод по причине того, что крайне сложно завербовать российских агентов, так как «Россия — сверхтяжелая среда, а ее контрразведывательные службы — одни из самых эффективных в мире».

Ранее, в конце марта, в США заявили о снижении качества своей разведки над Черным морем после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper. Как рассказал CNN высокопоставленный американский военный чиновник, полеты дронов на больших расстояниях снижают качество собираемых ими разведывательных данных. Компенсировать это могут спутники-шпионы.

Военный также отметил, что США изменили маршруты разведки, «чтобы не быть слишком провокационными», так как администрация президента страны Джо Байдена по-прежнему старается избегать любых инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с Вооруженными силами (ВС) России.

В том же месяце стало известно, что американские разведчики запросили у конгресса $72,4 млрд на реализацию Национальной разведывательной программы (National Intelligence Program, NIP) в 2024 финансовом году. Подробности запроса не раскрывались в виду секретности информации.