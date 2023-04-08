Число пострадавших при обстреле Ясиноватой ВСУ выросло до семи

Число пострадавших жителей в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до семи. Об этом 8 апреля сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела ранение получила женщина 1986 года рождения. За сегодняшний день в Ясиноватой ранения получили семь мирных жителей», — отметил он.

Ранее в субботу он сообщил, что в результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей.

Местные власти уточнили, что по городу было выпущено два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Разрушения получили несколько домов частного сектора.

Ранее, 6 апреля, ВСУ обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР. Боевиками было выпущено 11 снарядов натовского калибра 155 мм за две минуты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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