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Британские магазины начнут продавать снеки из акулы из-за санкций

FT: магазины Великобритании могут начать продавать снеки из мелких акул из-за санкций
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Фото: ТАСС/Zuma
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Британские магазины, продающие рыбные чипсы, снова начнут продавать мясо выловленных мелких акул после принятия правительством мер в поддержку отрасли, сильно пострадавшей из-за инфляции и кризиса. Об этом сообщает 8 апреля Financial Times.

Как уточняется, министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании разрешило британским рыбакам ловить катранов — акул, достигающих 150 см в длину. Ведомство договорилось с Евросоюзом после того, как Международный совет по исследованию моря заявил, что запасы катранов восстановились до промышленного уровня.

Соединенное Королевство запретило вылов катранов для употребления в пищу в 2010 году.

Для рыбных закусок в стране традиционно использовали треску или пикшу, в 2020 году на российский импорт в Великобританию приходилось 10% трески. Однако с 2021 по 2023 год оптовая цена на филе трески выросла с £9 за килограмм почти до £12. Выросла и стоимость переработанного картофеля для чипсов.

Британские власти после начала Россией спецоперации на Украине включили треску, пикшу и другую рыбу в список продукции, повышение налогов на которую должно «максимально ударить по российской экономике, но не будет иметь большого влияния на Соединенное Королевство».

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На фоне отказа стран Европы от российских энергоносителей в европейских государствах выросли цены на энергоносители, промышленные товары и продукты питания.

В июне прошлого года пищевая промышленность Великобритании оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций.

Тогда же в Великобритании закрылся один из крупнейших заводов страны по производству азотных удобрений Ince из-за высоких цен на энергоносители.

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