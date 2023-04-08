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На Украине пресекли вывоз мощей и церковной утвари в Молдавию

Пограничники Украины пресекли вывоз мощей и церковной утвари в Молдавию
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Фото: пограничная служба Украины
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Погранслужба Украины в Одесской области пресекла попытку незаконного вывоза в Молдавию частиц мощей 80 святых и церковной утвари. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый столик обнаружили у гражданина Молдавии в пункте пропуска «Табаки». Как удалось выяснить, мужчина действовал по поручению друга из Одессы.

Все предметы он должен был доставить на празднование Пасхи в храм Покрова Пресвятой Богородицы.

«При этом ковчег небрежно перевозился, что привело к выпадению мощевиков со своих мест», — добавили в госпогранслужбе.

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде, обнаруженные мощи и церковная утварь изъяты.

Нету мощи: зачем украинские власти покушаются на Почаевскую лавру
И повторит ли она судьбу Киево-Печерского монастыря, оказавшегося под угрозой выселения

Накануне политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» отметил, что Киево-Печерская лавра вряд ли сможет вернуть культовые здания и сооружения в собственность. Он отметил, что политическое решение, «принятое на самом верху», не может быть отменено законными средствами в современной Украине.

В конце марта эксперты назвали политическим решение о закрытии доступа монахам к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры. Проверяющие заявили, что намерены оценить сохранность «культурных ценностей» — так чиновники украинского минкульта назвали мощи киево-печерских святых.

В Украинской православной церкви (УПЦ) этот акт назвали кощунством и вспомнили советские времена, когда мощи вскрывали и выставляли напоказ.

Вслед за Киево-Печерской лаврой «очистить» от монахов решили Почаевскую лавру, второй по значимости монастырь УПЦ Московского патриархата.

Давление ПЦУ и ее сторонников усилилось на УПЦ 10 марта после публикации предупреждения и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Также говорилось о том, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ.

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