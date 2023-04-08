NYT сообщил об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю

В социальные сети утекли новые секретные документы США по Украине, а также Китаю и Ближнему Востоку. Об этом 7 апреля сообщил журнал The New York Times.

По данным официальных лиц, масштаб утечки составляет более 100 конфиденциальных материалов. В них содержится информация о графике поставок оружия Украине, численности войск и батальонов, оценка состояния противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, среди них есть слайды с секретных брифингов США о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке.

«Высокопоставленные сотрудники разведки назвали утечку «кошмаром для пяти глаз», имея в виду Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду», — пишет издание.

Документы появились в Twitter и на других интернет-платформах. На данный момент Пентагон изучает информацию о новой утечке.

Бывший высокопоставленный сотрудник министерства обороны США Мик Марлой отметил, что утечка является «значительной брешью в системе безопасности», которая может помешать военному планированию на Украине.

В свою очередь, газета The Washington Post 8 апреля сообщила, что министерство юстиции США начало расследование утечки засекреченных документов Пентагона. Часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марка Милли и других военных, доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи», сотрудников.

До этого, 6 апреля, в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Для этой цели на Украину поставляют сотни танков и бронемашины. Из статьи также следует, что Киев рассматривает два сценария наступления.