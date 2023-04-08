Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии тысячи людей вышли на пасхальные марши против поставок оружия Украине
Происшествия
Шесть человек получили ранения при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР
Спорт
«Торпедо» обыграло «Факел» в матче РПЛ
Мир
Акция «Тотальный диктант» стартовала в 43 странах
Армия
Корреспондент «Известий» показал работу противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»
Здоровье
Ученые выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19
Армия
ВС РФ уничтожили за сутки три склада боеприпасов ВСУ
Мир
Прага намерена признать РФ и Китай «угрозами национальной безопасности»
Мир
Times рассказала о неудачной попытке 600 солдат ВСУ отбить ЗАЭС
Общество
Парламентариев попросили признать защитников Донбасса ветеранами
Происшествия
Аксенов сообщил о сбитой над Феодосией ракете
Общество
Началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Сюжет:

Эксперт оценил шанс заражения плода коронавирусом от матери

Иммунолог Крючков счел сомнительной возможность внутриутробной передачи плоду COVID-19 от матери
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Известиями» 8 апреля оценил возможность заражения плода от матери COVID-19 во время внутриутробного развития.

Ранее в этот день сообщалось, что ученые из США выявили два случая повреждения мозга у новорожденных из-за того, что их матери переболели COVID-19 во время беременности.

Специалист подчеркнул, что ранее подобных случаев не фиксировалось. Более того, ученые настаивали на невозможности такого сценария.

«Заражение, возможно, было при прохождении ребенка по родовым путям — это возможно. Кроме того, что важнее, когда мать заболевает, например, во втором-третьем триместре, (кстати, там больше опасности в отличие от других инфекций, именно в позднем триместре), то действительно может нарушиться трофика тканей плода, то есть питание, за счет того, что возникают сосудистые нарушения», — подчеркнул Крючков.

Он обратил внимание, что в случае заражения матери инфекцией возрастает шанс родов раньше срока, а также гибели плода. Однако это происходит не потому, что ребенку передалась инфекция, а из-за условий в организме матери, которые не способствуют рождению здорового малыша.

Этот факт известен и характерен для гриппа в том числе, добавил эксперт.

Какие ваши годы: назван самый уязвимый возраст для COVID-19
По данным Роспотребнадзора, основной категорией заболевших становятся подростки и молодежь до 29 лет

Как 7 апреля сообщил телеканал NBC, у обоих младенцев наблюдались серьезные задержки в развитии, они страдали от судорог. Один ребенок умер в возрасте 13 месяцев. В его мозгу находился вирус SARS-CoV-2, показало вскрытие, что характерно для прямого инфицирования.

При этом тест на коронавирус у детей показывал отрицательный результат, однако в их крови было много антител к COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023