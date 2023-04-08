Эксперт оценил шанс заражения плода коронавирусом от матери

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Известиями» 8 апреля оценил возможность заражения плода от матери COVID-19 во время внутриутробного развития.

Ранее в этот день сообщалось, что ученые из США выявили два случая повреждения мозга у новорожденных из-за того, что их матери переболели COVID-19 во время беременности.

Специалист подчеркнул, что ранее подобных случаев не фиксировалось. Более того, ученые настаивали на невозможности такого сценария.

«Заражение, возможно, было при прохождении ребенка по родовым путям — это возможно. Кроме того, что важнее, когда мать заболевает, например, во втором-третьем триместре, (кстати, там больше опасности в отличие от других инфекций, именно в позднем триместре), то действительно может нарушиться трофика тканей плода, то есть питание, за счет того, что возникают сосудистые нарушения», — подчеркнул Крючков.

Он обратил внимание, что в случае заражения матери инфекцией возрастает шанс родов раньше срока, а также гибели плода. Однако это происходит не потому, что ребенку передалась инфекция, а из-за условий в организме матери, которые не способствуют рождению здорового малыша.

Этот факт известен и характерен для гриппа в том числе, добавил эксперт.

Как 7 апреля сообщил телеканал NBC, у обоих младенцев наблюдались серьезные задержки в развитии, они страдали от судорог. Один ребенок умер в возрасте 13 месяцев. В его мозгу находился вирус SARS-CoV-2, показало вскрытие, что характерно для прямого инфицирования.

При этом тест на коронавирус у детей показывал отрицательный результат, однако в их крови было много антител к COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.