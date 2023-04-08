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Шесть человек получили ранения при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР

Мэр Ясиноватой Шевченко: шесть человек ранены в результате обстрела ВСУ
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Фото: t.me/itsdonetsk
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Шесть мирных жителей пострадали в результате украинских обстрелов Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в субботу, 8 апреля, мэр города Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела города Ясиноватая ранение получили трое мужчин 1963 года рождения, 1958 года рождения и 1931 года рождения и женщина 1978 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Чуть позднее он сообщил о еще двух пострадавших: мужчине 1947 года рождения и женщине 1957 года рождения.

По данным местных властей, по городу было выпущено два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Разрушения получили несколько домов частного сектора. Информация о пострадавших продолжает поступать.

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Ранее, 6 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР. Как рассказали в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), было выпущено 11 снарядов натовского калибра 155 мм за две минуты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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