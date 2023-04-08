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WSJ узнала о готовности США работать над освобождением журналиста Гершковича

WSJ: США готовы к «креативным решениям» для освобождения Уилана и Гершковича
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Администрация США готова к «креативным решениям» с целью освобождения американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об этом 8 апреля пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома.

«США открыты для креативных решений по достижению соглашения как по Уилану, так и по Гершковичу», — рассказал изданию собеседник.

Главный вопрос, по его словам, заключается в том, какую форму примет договоренность Москвы и Вашингтона и насколько трудно будет ее согласовать. Он предположил, что самым простым вариантом мог бы быть обмен заключенными на россиянина, задержанного в США по обвинению в совершении киберпреступлений.

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Днем ранее, 7 апреля, корреспондент WSJ Эван Гершкович, арестованный в России по делу о шпионаже в пользу США, категорически отверг выдвинутые против него обвинения. Дело журналиста маркировано грифом «совершенно секретно» и рассматривается в закрытом режиме.

За день до этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Линн Трейси арест Гершковича. Встреча состоялась по просьбе американского посла.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призвал главу российского МИДа Сергея Лаврова принять «предложение США» по освобождению осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

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