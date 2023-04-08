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Прага намерена признать РФ и Китай «угрозами национальной безопасности»

Замминистра обороны Чехии Йиреш: Прага намерена признать Россию и Китай угрозами национальной безопасности
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Фото: TASS/Zuma
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Замминистра обороны Чехии Ян Йиреш объявил, что Прага намерена признать Россию и Китай «угрозами национальной безопасности», об этом будет сказано в новой стратегии по безопасности и обороны страны. Об этом 8 апреля сообщило «Чешское радио».

По словам Йиреша, высокопоставленные чиновники минобороны и МИДа работают над новыми документами, которые определят позицию, амбиции и планы Чехии в области безопасности с учетом конфликта на Украине и изменившейся ситуации в сфере безопасности в мире.

Ранее соответствующие документы содержали общие формулировки, к примеру «отдельные государства» или «нестабильность и региональные конфликты в евроатлантическом пространстве».

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Ранее, 4 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза (ЕС) «потеряли» Россию. Москва рассматривает ЕС как недружественное объединение, сказал дипломат.

Однако в том случае, если европейские государства решат отказаться от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога, то Россия их предложения рассмотрит и будет принимать решения исходя из национальных интересов, добавил министр.

В октябре 2022 года Лавров заявил, что «России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе», сетуя на нечеловеческие условия работы в ЕС. МИД РФ позже добавил, что первой на юридическое прекращение отношений с Европой Москва не пойдет.

В марте 2022 года правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Распоряжение подписано для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Перечень неоднократно расширялся Москвой из-за недружественных действий государств, в том числе за введение антироссийских санкций и помощь Украине в противостоянии с Россией. Так, в июле 2022 года в список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

25 февраля Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо. Также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

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