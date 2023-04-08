Доходы бюджета РФ начали догонять расходы в марте 2023 года

Доходы российского бюджета начали догонять расходы в марте текущего года, дефицит снизился до 2,4 трлн рублей. Об этом 8 апреля сообщил «Коммерсант» с ссылкой на данные Минфина РФ.

Так, согласно информации ведомства, в марте бюджет был закрыт с небольшим профицитом в 183 млрд рублей. При этом в январе месячный дефицит бюджета составил 1,65 трлн рублей, а в феврале — 933 млрд рублей.

В целом по итогам I квартала дефицит бюджета сократился до 2,4 трлн рублей. Это уже 82% от прописанного в годовом плане дефицита в 2,925 трлн рублей. Тем не менее в Минфине считают, что восполнить недостаток помогут ослабевший рубль и повышение цен на нефть, последовавшее за решением ОПЕК+ сократить добычу энергоносителя.

Кроме того, еще как минимум 300 млрд рублей поступит в бюджет осенью после единоразового налогового сбора от крупных представителей бизнеса.

Ранее, 7 апреля, член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян высказал мнение, что итоговые годовые показатели дефицита бюджета не будут значительно отклоняться от текущего плана. Он отметил, что экономика прошла через тяжелый квартал, но сейчас ситуация с сырьевым экспортом может улучшиться, что позитивно скажется на доходе бюджета РФ.

До этого, 2 апреля, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что российский бюджет в конце марта пополнился доходами в размере 2,5 трлн рублей. Он также выразил уверенность, что все обязательства правительства будут выполнены.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП.