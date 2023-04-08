СК проверит обстоятельства избиения учительницей двух школьников в Туве

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета (СК) по Республике Тыва проверяют информацию об избиении учительницей двух учеников старших классов. Об этом говорится 8 апреля в Telegram-канале ведомства.

«В социальных медиа размещен видеоролик о применении силы со стороны педагога в отношении двоих учеников в одной из школ Республики Тыва», — уточнили в СК.

Следственный отдел по Кызылу начал доследственную проверку. Следователи изучат достоверность инцидента. При его подтверждении действиям педагога дадут правовую оценку.

На распространенных в соцсетях кадрах видно, что учительница сначала избивает одного подростка, потом наносит удары второму. Произошедшее на видео сняли одноклассники школьников.

В феврале ученик первого класса одной из московских школ обвинил педагога в избиении книгой. По словам источника «Известий», инцидент произошел днем 14 февраля. По словам семилетнего мальчика, учитель во время занятия подошел и ударил его по голове книгой.