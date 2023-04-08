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Кириенко заявил об отстаивании Россией права быть собой в противостоянии с НАТО

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Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
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Россия отстаивает право быть собой и определять путь развития в условиях противостояния с НАТО. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что военный блок развязал против Москвы «неприкрытую войну» на полях спецоперации.

«Мы отстаиваем свое право быть самими собой, свое право самим определять направление развития нашей страны, отстаиваем свое право на традиции, которые нам завещали предыдущие поколения», — сказал он на форуме «Пик возможностей».

По поводу форума политик отметил, что каждый участник занимался успешными проектами и в дальнейшем их ждут большие перспективы. Кириенко также попросил команды передать свой опыт школьникам и участникам форума «Большая перемена».

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Накануне, 7 апреля, обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али заявил, что НАТО лучше не испытывать терпение России, поскольку в противном случае она может его просто уничтожить. По его словам, то произойдет, если альянс продолжит свое расширение.

До этого, 20 марта, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

Американская разведка 8 марта выпустила доклад, в котором указала, что Россия в ближайшие десять лет будет оставаться внушительным вызовом для США. В докладе также отмечается, что Россия не стремится к прямому противостоянию с США и НАТО, однако угроза того, что это может произойти, существует.

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