Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Аксенов сообщил о сбитой над Феодосией ракете
Общество
Началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Общество
Публицист Безсонов объяснил, почему Татарский стал целью Киева
Политика
Медведев предрек исчезновение Украины
Туризм
Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Мир
Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии

Глава МИД Италии Таяни сообщил об улучшении состояния Берлускони

0
Фото: Global Look Press/Cecilia Fabiano
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный с легочной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом 8 апреля рассказал в интервью Sky.tg24 министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

«Берлускони говорит, что чувствует себя хорошо. Он настоящий лев. Все убеждены, что он скоро вернется», — приводит его слова телеканал.

Дипломат добавил, что на 5 и 6 мая текущего года запланировано большое событие для партии Forza Italia («Италия вперед»), основателем которой является Берлускони, и именно в эти даты политик может вернуться на публику.

Годный старец: Сильвио Берлускони рвется в кресло президента
Его поддерживают простые итальянцы, но голосуют не они

Бывший премьер-министр Италии был госпитализирован 5 апреля в Милане из-за проблем с легкими.

6 апреля издание Corriere della Sera сообщило, что у Берлускони диагностировали лейкемию. При этом официальных заявлений от близких, правящей партии или медицинских работников о его диагнозе не поступало.

В тот же день итальянское информационное агентство Ansa сообщило, что Берлускони начал проходить курс химиотерапии. Двое детей политика, дочь Марина и сын Луиджи, прибыли в больницу, но не общались с журналистами, ожидавшими снаружи.

Сильвио Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии — в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. В настоящее время он является лидером партии «Вперед, Италия!», которая входит в правящую коалицию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023