Глава МИД Италии Таяни сообщил об улучшении состояния Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный с легочной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом 8 апреля рассказал в интервью Sky.tg24 министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

«Берлускони говорит, что чувствует себя хорошо. Он настоящий лев. Все убеждены, что он скоро вернется», — приводит его слова телеканал.

Дипломат добавил, что на 5 и 6 мая текущего года запланировано большое событие для партии Forza Italia («Италия вперед»), основателем которой является Берлускони, и именно в эти даты политик может вернуться на публику.

Бывший премьер-министр Италии был госпитализирован 5 апреля в Милане из-за проблем с легкими.

6 апреля издание Corriere della Sera сообщило, что у Берлускони диагностировали лейкемию. При этом официальных заявлений от близких, правящей партии или медицинских работников о его диагнозе не поступало.

В тот же день итальянское информационное агентство Ansa сообщило, что Берлускони начал проходить курс химиотерапии. Двое детей политика, дочь Марина и сын Луиджи, прибыли в больницу, но не общались с журналистами, ожидавшими снаружи.

Сильвио Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии — в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. В настоящее время он является лидером партии «Вперед, Италия!», которая входит в правящую коалицию.