Парламентариев попросили признать защитников Донбасса ветеранами

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провела в Москве первую встречу с членами Госдумы и Совета Федерации. В ходе заседания обсуждался вопрос наделения статусами ветерана и инвалида боевых действий защитников Донбасса, которые участвовали в конфликте с 2014 года на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Цивилева указала на необходимость принять соответствующие поправки в закон как можно быстрее и рассказала, какой именно помощью будет заниматься фонд.

«Это дополнительная медицинская помощь, которая требуется, периоды реабилитации и дополнительное пребывание в санаториях, реабилитационных центрах, которые сейчас активно будут создаваться по всей стране. Это обучающий процесс — обучение и обязательное трудоустройство, чтобы эти ребята были вовлечены и в социальную жизнь, и в патриотическое воспитание молодежи», — отметила она.

Цивилева добавила, что во всех регионах страны вскоре заработают штабы для помощи участникам спецоперации по защите Донбасса и их семьям. Через штабы, а также специальное мобильное приложение можно обратиться к координаторам по вопросам мер поддержки.

Ранее, 7 марта, стало известно, что добровольцы, отправившиеся в зону проведения специальной военной операции, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Речь идет о вступивших в добровольческие формирования гражданах.

До этого, 23 февраля, президент России Владимир Путин отметил, что забота о защитниках страны является святой обязанностью государства.

Депутаты Госдумы в ноябре 2022 года приняли закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Добровольцы, которые стали инвалидами во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

21 февраля Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, предложил создать специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации по защите Донбасса и погибших.

Основными целями фонда станет персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение. Кроме того, фонд будет помогать в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса.