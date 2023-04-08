Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Аксенов сообщил о сбитой над Феодосией ракете
Общество
Началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Общество
Публицист Безсонов объяснил, почему Татарский стал целью Киева
Политика
Медведев предрек исчезновение Украины
Туризм
Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Мир
Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии
Сюжет:

Парламентариев попросили признать защитников Донбасса ветеранами

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провела в Москве первую встречу с членами Госдумы и Совета Федерации. В ходе заседания обсуждался вопрос наделения статусами ветерана и инвалида боевых действий защитников Донбасса, которые участвовали в конфликте с 2014 года на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Цивилева указала на необходимость принять соответствующие поправки в закон как можно быстрее и рассказала, какой именно помощью будет заниматься фонд.

«Это дополнительная медицинская помощь, которая требуется, периоды реабилитации и дополнительное пребывание в санаториях, реабилитационных центрах, которые сейчас активно будут создаваться по всей стране. Это обучающий процесс — обучение и обязательное трудоустройство, чтобы эти ребята были вовлечены и в социальную жизнь, и в патриотическое воспитание молодежи», — отметила она.

Цивилева добавила, что во всех регионах страны вскоре заработают штабы для помощи участникам спецоперации по защите Донбасса и их семьям. Через штабы, а также специальное мобильное приложение можно обратиться к координаторам по вопросам мер поддержки.

Статус СВО: добровольцы станут ветеранами боевых действий
Воины подразделений, участвующие в спецоперации вместе с российской армией, получат все полагающиеся льготы

Ранее, 7 марта, стало известно, что добровольцы, отправившиеся в зону проведения специальной военной операции, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Речь идет о вступивших в добровольческие формирования гражданах.

До этого, 23 февраля, президент России Владимир Путин отметил, что забота о защитниках страны является святой обязанностью государства.

Депутаты Госдумы в ноябре 2022 года приняли закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Добровольцы, которые стали инвалидами во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

21 февраля Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, предложил создать специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации по защите Донбасса и погибших.

Основными целями фонда станет персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение. Кроме того, фонд будет помогать в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023