Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Аксенов сообщил о сбитой над Феодосией ракете
Общество
Началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Общество
Публицист Безсонов объяснил, почему Татарский стал целью Киева
Политика
Медведев предрек исчезновение Украины
Туризм
Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Мир
Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии

Ученые указали на повышение риска смерти из-за употребления маринованных овощей

BMC Medicine: потребление маринованных овощей может повысить риск смерти от инсульта и рака
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потребление маринованных овощей может незначительно повысить риск смерти от инсульта и рака желудка, следует из исследования Чжэцзянского университета, опубликованного в журнале BMC Medicine 5 апреля.

Ученые изучили данные более 440 тыс. пациентов из Китая от 30 до 79 лет. В среднем за каждым участником наблюдали на протяжении 10 лет. Информацию о потреблении маринованных овощей они указывали в анкетах.

В ходе исследования специалисты выяснили, что потребление маринованных овощей связано с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, как правило, от геморрагического инсульта, когда происходит кровоизлияние в мозг. Помимо этого, маринованные овощи повышали смертность из-за рака ЖКТ, особенно рака пищевода.

У пациентов также наблюдалось повышение артериального давления.

По мнению ученых, причина может заключаться в высоком содержании соли в маринованных овощах.

Пошли на прием: почему россияне стали чаще обращаться к онкологам
У трех из пяти пациентов заболевания находят на ранних стадиях

Ранее, 13 марта, главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса. Как отметил онколог, большое значение имеет способ приготовления — избыточная тепловая обработка может приводить к образованию дополнительных канцерогенов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023