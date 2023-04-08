Ученые указали на повышение риска смерти из-за употребления маринованных овощей

Потребление маринованных овощей может незначительно повысить риск смерти от инсульта и рака желудка, следует из исследования Чжэцзянского университета, опубликованного в журнале BMC Medicine 5 апреля.

Ученые изучили данные более 440 тыс. пациентов из Китая от 30 до 79 лет. В среднем за каждым участником наблюдали на протяжении 10 лет. Информацию о потреблении маринованных овощей они указывали в анкетах.

В ходе исследования специалисты выяснили, что потребление маринованных овощей связано с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, как правило, от геморрагического инсульта, когда происходит кровоизлияние в мозг. Помимо этого, маринованные овощи повышали смертность из-за рака ЖКТ, особенно рака пищевода.

У пациентов также наблюдалось повышение артериального давления.

По мнению ученых, причина может заключаться в высоком содержании соли в маринованных овощах.

Ранее, 13 марта, главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса. Как отметил онколог, большое значение имеет способ приготовления — избыточная тепловая обработка может приводить к образованию дополнительных канцерогенов.