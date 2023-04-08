Новую модульную амбулаторию открыли в селе в Астраханской области

В Харабалинском районе Астраханской области открыли новую модульную врачебную амбулаторию. Об этом пресс-служба регионального минздрава сообщает 8 апреля.

Учреждение открыли в селе Заволжское, в котором проживают около 1,3 тыс. человек. В здании размещены процедурный, стоматологический, гинекологический и физиотерапевтический кабинеты.

Стоимость строительства составила 22 млн рублей. Средства выделили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как уточняет «Астрахань-24», село Заволжское удалено от районного центра. Последние семь лет местные жители получали медпомощь в приспособленном под амбулаторию помещении, оно располагалось в здании библиотеки Харабалинского района.

По данным регионального минздрава, в 2023 году в отдаленных селах Калинино и Тулугановка Володарского района построят модульные фельдшерско-акушерские пункты. Они придут на смену приспособленным помещениям, построенным более 50 лет назад.