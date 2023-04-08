Русла трех рек расчистят в Ульяновской области

В Ульяновской области намерены расчистить русла рек Терешка, Усть-Кулатка и Сызранка. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Решение о расчистке водных объектов было принято после обследования, проведенного на местах. Так, реку Терешку расчистят в рабочем поселке Радищево, Усть-Кулатку — в рабочем поселке Старая Кулатка, Сызрынку — в селах Садовое и Репьевка Новоспасского района и селе Канадей Николаевского района, пишет ulpravda.ru.

«В ходе обследования была подтверждена необходимость восстановления русел этих рек для того, чтобы исключить в дальнейшем негативного воздействия вод», — объяснили в министерстве.

Обследование проводилось на текущей неделе специалистами минприроды, отдела водных ресурсов и «Центррегионводхоз», филиала Росводресурсов. Сейчас ожидается решение Росводресурсов о разработке проекта работ.