Новый детский сад открылся в поселке в Коми

В Койгородском районе Республики Коми построили новый детский сад на 41 место. Об этом и.о. министра образования и науки республики Наталья Якимова сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Детский сад открылся в пятницу, 7 апреля, его разместили в перепрофилированном здании. Стоимость капитального ремонта помещений и оснащения учреждения составила 51 млн рублей. Средства выделили из республиканского бюджета, пишет ИА «Комиинформ».

С наступлением тепла рабочие также приведут в порядок прилегающую территорию. Возле детсада установят веранды, песочницы и игровую площадку.

Ранее дошкольное учреждение размещалось в старом деревянном здании 1964 года постройки. В нем отсутствовали водопровод и канализация.