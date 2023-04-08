В октябре прошлого года 600 украинских военнослужащих предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), но потерпели неудачу. Об этом 8 апреля сообщила газета The Times.

Отмечается, что в операции участвовали военные из элитных подразделений армии Украины. Им было приказано вернуть станцию под контроль. Отмечается, что среди их вооружения были крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы Mk 19.

Об этом изданию рассказали участники операции, в том числе из военно-морского флота и военной разведки Украины. По словам одного из офицеров, у электростанции организована очень плотная оборона. При этом отмечается, что Киев не признавал факта атаки на ЗАЭС.

Ранее в этот день постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что шансы достичь договоренности по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции есть, но они невелики.

До этого, 5 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг ЗАЭС, однако данный диалог развивается непросто. По ее словам, основным препятствием в данном вопросе является позиция киевских властей, которые не готовы взять на себя обязательства не атаковать станцию и поддержать МАГАТЭ.

В тот же день вблизи Запорожской АЭС упал ударный дрон польского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир подразделения Вооруженных сил РФ, обеспечивающий безопасность станции, отметил, что, судя по расположению обломков беспилотника, целью атаки была инфраструктура ЗАЭС.