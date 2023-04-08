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Более 300 млн рублей направят на ремонт двух мостов в Липецкой области

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В Липецкой области объявили о поиске подрядчиков на ремонт двух мостов в Грязинском и Усманском районах. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о переправах через реки Самовец и Усманка. Максимальная стоимость ремонта первой из них оценивается в 135,5 млн рублей. Средства направят из регионального бюджета в два этапа: в 2023 году предусмотрено выделение 60 млн рублей, в 2024-м — 75,5 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

На ремонт моста через Усманку в бюджете области предусмотрели 177,5 млн рублей. Средства тоже выделят в два этапа. Так, в 2023 году финансирование составит 80 млн рублей, в 2024-м — 97,5 млн рублей.

Выбрать подрядчиков планируется 19 апреля. Завершить капремонт мостов они должны до конца 2024 года.

Как уточняет LipetskMedia, также в регионе ищут подрядчиков для капремонта мостов через Скроминку в Добровском районе и Ериловку в Хлевенском районе. Максимальная стоимость контрактов составляет 104 млн рублей и 104,6 млн рублей соответственно.

Кроме того, в конце марта власти заключили договоры по ремонту мостов через реки Босолук, Белоколодец, Вязовню, Лебедянку. Завершить работы исполнители должны до конца текущего года. Также в 2023-м планируется закончить обновление переправ через Становую Рясу в Чаплыгине и Матыру в Грязях.

В целом в 2023 году на территории Липецкой области планируется реконструировать и отремонтировать 12 мостов.

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