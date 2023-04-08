The Athletic не включило Овечкина в топ-100 самых ценных игроков НХЛ

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошел в топ-100 самых ценных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Athletic. Издание опубликовало обновленный рейтинг за текущий месяц 7 апреля.

Россиянин находится на 128-м месте.

Как передает «Спорт-Экспресс», в рейтинг вошли только спортсмены, сыгравшие как минимум 10 матчей.

Лидирующую строчку занял канадский хоккеист, капитан «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. На втором месте оказался форвард «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук, на третьем — игрок «Даллас Старз» Джейсон Робертсон.

В первую сотню рейтинга самых ценных игроков вошли восемь российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 16-е место, Кирилл Капризов («Миннесота») — 26-е, Андрей Кузьменко («Ванкувер») — 42-е, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй») — 43-е, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 58-е, Евгений Малкин («Питтсбург») — 72-е, Андрей Свечников («Каролина») — 79-е, Павел Бучневич («Сент-Луис») — 86-е.

Ранее, 5 апреля, стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» не выйдет в плей-офф НХЛ. «Флорида Пантерз», обыграв «Баффало Сейбрз», лишила «Вашингтон» математических шансов на дальнейшую борьбу за Кубок Стэнли, так как при любом дальнейшем раскладе «столичные» не наберут необходимого количества очков.