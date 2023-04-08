Аксенов сообщил о сбитой над Феодосией ракете

В небе над Феодосией сбита ракета, сообщил в субботу, 8 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов.

«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, ракета была сбита российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Жертв и разрушений нет.

Ранее, 7 апреля, сотрудники правоохранительных органов Крыма задержали диверсанта, который сотрудничал с кураторами Сил специальных операций (ССО) Украины и хотел подорвать крупную подстанцию в Керчи. Им оказался уроженец Ровненской области 52-летний Сергей Горюнов.