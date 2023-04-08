Разведанные в Турции запасы газа покроют потребности домохозяйств на 35 лет

Найденный Турцией газ в Черном море сможет обеспечивать потребности домохозяйств страны в течение 35 лет. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез.

«Наши запасы — 710 млрд куб. м газа. Это способно на 35 лет удовлетворить потребности всех жилых домов», — сказал он в интервью CNN Türk.

Донмез добавил, что с учетом не только домохозяйств, но и предприятий этих объемов должно хватить на 15–20 лет.

Кроме того, он указал на то, что, согласно текущим расчетам, цена газа из месторождений Турции в Черном море будет ниже импортного.

Также министр сообщил, что Анкара начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному Москвой проекту газового хаба. Ожидается их утверждение турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, добавил он. Донмез уверен, что новое законодательство обеспечит стране «большую свободу».

По его словам, Турция может ввозить, перерабатывать и поставлять до 100 млрд куб. м природного газа. Он уточнил, что страна потребляет порядка 60% ресурса, оставшиеся 40% можно продавать соседним государствам.

Ранее, 13 марта, источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщил, что проект газового хаба будет реализован в течение 2023 года.

В январе агентство Anadolu писало, что Турция ведет активную подготовку инфраструктуры для начала полноценного функционирования в стране международного газового хаба. Сообщалось, что в Средиземное море прибыла уже третья плавучая регазификационная установка.

О возможности создания газового хаба в Турции президент России Владимир Путин сообщил 12 октября 2022 года. Как тогда рассказал «Известиям» директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, успех такого проекта сделает Турцию одной из важнейших держав в Азии и Европе как в экономике, так и в политике. Для РФ этот проект также выгоден, так как страна сможет обеспечить рынки сбыта в обход санкций.