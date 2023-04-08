Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении

На купянском направлении российские силы нанесли удар по скоплению вооружения и военной техники украинских войск, потери противника составили до 20 боевиков. Об этом 8 апреля сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

По его словам, российские силы нанесли групповой удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Торнадо-С» по скоплению вооружения и военной техники противника в районе населенного пункта Богуславка.

«Потери противника составили до 20 боевиков, пять единиц техники, в том числе один грузовик с боеприпасами», — сказал он.

Кроме того, истребитель РФ Су-35 уничтожил станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе населенного пункта Песчаное. Также в районе Берестового расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» сбил беспилотник «Фурия».

Ранее, 7 апреля, российские войска уничтожили на донецком направлении около 260 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также огнем артиллерии было уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

До этого, 6 апреля, Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 140 украинских военных на донецком направлении, а также три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установка, самоходные гаубицы и радиолокационную станцию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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