Неизвестное устройство нашли под машиной сотрудника полиции в Мелитополе

Неизвестное устройство обнаружили под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе, предмет уничтожили, проводится расследование. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в ГУ МВД Запорожской области.

«Сегодня утром во дворе жилого дома под легковым автомобилем, принадлежащим сотруднику полиции, обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство», — сказано в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщил источник «РИА Новости» в областных экстренных службах, это было взрывное устройство.

Ранее, 19 марта, СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области. Неизвестный установил взрывное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял мужчина. Взрыв произошел, когда он вместе с семьей ехал по шоссе в Алешкинском районе. Командир ППС погиб на месте, его жена и дочь получили ранения.