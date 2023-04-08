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Неизвестное устройство нашли под машиной сотрудника полиции в Мелитополе

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Фото: ГУ МВД Запорожской области
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Неизвестное устройство обнаружили под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе, предмет уничтожили, проводится расследование. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в ГУ МВД Запорожской области.

«Сегодня утром во дворе жилого дома под легковым автомобилем, принадлежащим сотруднику полиции, обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство», — сказано в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщил источник «РИА Новости» в областных экстренных службах, это было взрывное устройство.

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