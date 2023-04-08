Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Политика
Медведев предрек исчезновение Украины
Туризм
Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Мир
Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине

На звезду «Фарго» Уильяма Х. Мэйси подали в суд с требованием выплатить $600 тыс.

Сосед звезды «Фарго» Уильяма Х. Мэйси подал на него в суд на $600 тыс. из-за вырубки деревьев
0
Фото: Global Look Press/MSU Studio
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сосед американского актера Уильяма Х. Мэйси, известного по роли в оскароносном фильме «Фарго», подал на артиста в суд с требованием выплатить $600 тыс. компенсации за вырубку деревьев на его территории. Об этом 7 апреля сообщило издание People со ссылкой на исковой документ.

Пирс Браун утверждает, что рабочие актера вырубили или серьезно повредили многолетние сосны на его участке. По словам мужчины, это произошло в декабре 2021 года, когда он находился в отпуске.

«Сосны и другая растительность располагались внутри границы собственности Брауна. При доступе к ней рабочие актера повредили ворота, соединяющие два дома», — говорится в жалобе.

Как сообщил адвокат Брауна Бенджамин Л. Каплан, Мэйси признал вырубку, вывоз и повреждение деревьев своими рабочими.

Сосед требует выплатить ему компенсацию в размере $600 тыс., ссылаясь на то, что из-за случившегося стоимость его имущества снизилась. При этом сам он «утратил возможность с удовольствием пользоваться своей собственностью» и лишился права на неприкосновенность частной жизни.

Картина складывается: «Тетрис» и «Подземелья и драконы» появились в кино
Как российские сети показывают зарубежные блокбастеры и каких новинок ждать в апреле

Ранее, 31 декабря 2022 года, сообщалось, что власти Барбадоса планируют потребовать компенсации у потомков рабовладельцев, в число которых входит актер Бенедикт Камбербэтч. Прадед артиста в седьмом поколении приобрел в 1728 году на Барбадосе плантацию с 250 рабами и владел ею вплоть до отмены рабства в 1833-м. После этого семья актера продала имение за сумму, которая в наши дни составляет около $1,2 млн. При этом на Барбадосе признают, что пока шансы на возмещение понесенных в прошлом убытков невелики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023