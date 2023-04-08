На звезду «Фарго» Уильяма Х. Мэйси подали в суд с требованием выплатить $600 тыс.

Сосед американского актера Уильяма Х. Мэйси, известного по роли в оскароносном фильме «Фарго», подал на артиста в суд с требованием выплатить $600 тыс. компенсации за вырубку деревьев на его территории. Об этом 7 апреля сообщило издание People со ссылкой на исковой документ.

Пирс Браун утверждает, что рабочие актера вырубили или серьезно повредили многолетние сосны на его участке. По словам мужчины, это произошло в декабре 2021 года, когда он находился в отпуске.

«Сосны и другая растительность располагались внутри границы собственности Брауна. При доступе к ней рабочие актера повредили ворота, соединяющие два дома», — говорится в жалобе.

Как сообщил адвокат Брауна Бенджамин Л. Каплан, Мэйси признал вырубку, вывоз и повреждение деревьев своими рабочими.

Сосед требует выплатить ему компенсацию в размере $600 тыс., ссылаясь на то, что из-за случившегося стоимость его имущества снизилась. При этом сам он «утратил возможность с удовольствием пользоваться своей собственностью» и лишился права на неприкосновенность частной жизни.

Ранее, 31 декабря 2022 года, сообщалось, что власти Барбадоса планируют потребовать компенсации у потомков рабовладельцев, в число которых входит актер Бенедикт Камбербэтч. Прадед артиста в седьмом поколении приобрел в 1728 году на Барбадосе плантацию с 250 рабами и владел ею вплоть до отмены рабства в 1833-м. После этого семья актера продала имение за сумму, которая в наши дни составляет около $1,2 млн. При этом на Барбадосе признают, что пока шансы на возмещение понесенных в прошлом убытков невелики.