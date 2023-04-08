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Минобороны Тайваня зафиксировало 42 китайских БПЛА и восемь кораблей

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Тайвань зафиксировал 8 апреля на близкой к острову территории 42 летательных аппарата и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Мы осуждаем этот иррациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность», — говорится в сообщении тайваньского министерства обороны в Twitter.

Добавляется, что 29 БПЛА пересекли срединную линию Тайваньского пролива в северной, центральной и южной ее частях.

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Ранее в этот день официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что с 8 по 10 апреля Китай проведет военные учения в акватории острова Тайвань. По его словам, маневры организованы в качестве «предостережения тайваньским сепаратистам и поддерживающим их внешним силам».

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин исключил уступки по тайваньскому вопросу, назвав их несбыточными мечтаниями.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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