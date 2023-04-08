В Тульской области школьник нашел и отнес в полицию сумку с деньгами и медалями СВО

В Тульской области школьник нашел и отнес в полицию сумку с деньгами и медалями СВО

2023-04-08 09:59:10

2023-04-08 09:59:10

2023-04-08 09:59:10

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