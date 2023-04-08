Больше 1,1 млн га засеют в Пензенской области

Сельскохозяйственные предприятия Пензенской области подготовились к началу весенней посевной кампании. Сев планируют провести на площади свыше 1,1 млн га.

Для проведения полевых работ аграрии подготовили 102,4 тыс. т семян яровых культур. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс». Для увеличения урожайности предусмотрено внесение до 84,5 тыс. т удобрений, что выше уровня 2022 года на 3%.

В распоряжении аграриев находится 4241 трактор, больше 2,5 тыс. культиваторов, 290 высокотехнологичных посевных комплексов, больше 2,1 тыс. зерновых сеялок и другое оборудование. Готовность техники составляет 100%. С начала 2023 года хозяйства закупили 34 тракторов и десять зерноуборочных комбайнов, до конца года планируется закупка 140 тракторов, 65 зерноуборочных комбайнов и 539 единиц прочей техники.

Озимые культуры в Пензенской области занимают площадь 356 тыс. га.

В конце марта весенняя посевная кампания стартовала в Приморском крае. Работы начались раньше, чем в 2022 году. Всего планируется засеять 480 тыс. га полей.