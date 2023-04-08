Посольство заявило об отсутствии данных о россиянах среди пострадавших в Тель-Авиве
Посольство РФ не располагает данными о возможном наличии россиян среди пострадавших при теракте в Тель-Авиве. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в субботу, 8 апреля.
«Консульский отдел посольства продолжает следить за ситуацией», — приводит сообщение ТАСС.
О наезде автомобиля на толпу на набережной Тель-Авива стало известно накануне, 7 апреля. Полиция ликвидировала преступника, когда тот потянулся за оружием.
Водитель скорой Ита Тиас 8 апреля рассказал «Известиям», что в результате теракта один человек погиб и семеро пострадали. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, погибшим оказался 30-летний итальянец.
МИД Израиля назвал случившееся терактом. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервных пограничников для пресечения возможных терактов.