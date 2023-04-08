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Посольство заявило об отсутствии данных о россиянах среди пострадавших в Тель-Авиве

Посольство РФ заявило, что не располагает данными о россиянах среди пострадавших при теракте в Тель-Авиве
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Фото: REUTERS/Nir Elias
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Посольство РФ не располагает данными о возможном наличии россиян среди пострадавших при теракте в Тель-Авиве. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в субботу, 8 апреля.

«Консульский отдел посольства продолжает следить за ситуацией», — приводит сообщение ТАСС.

О наезде автомобиля на толпу на набережной Тель-Авива стало известно накануне, 7 апреля. Полиция ликвидировала преступника, когда тот потянулся за оружием.

Водитель скорой Ита Тиас 8 апреля рассказал «Известиям», что в результате теракта один человек погиб и семеро пострадали. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, погибшим оказался 30-летний итальянец.

МИД Израиля назвал случившееся терактом. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервных пограничников для пресечения возможных терактов.

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