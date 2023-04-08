Дело об убийстве девушки 23 года назад в Иркутске направлено в суд
Прокуратура Ленинского района Иркутска направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве девушки более 23 лет назад. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.
Инцидент произошел в июне 1999 года. По версии следователей, мужчина поссорился со своей близкой знакомой в помещении сторожки мебельной фабрики. В ходе конфликта он задушил 19-летнюю девушку веревкой, а затем закопал ее тело на территории предприятия и сжег одежду своей жертвы.
Останки девушки были найдены только в 2017 году, уточнили в прокуратуре.
«В марте 2023 года при взаимодействии СК и полиции был установлен фигурант, который признался в совершенном преступлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 6 апреля, стало известно, что жителя Люберец подозревают в удушении своей жены во время ссоры. Как сообщил источник «Известий», перед преступлением мужчина избил супругу. На следующий день он вывез ее тело в лес в Раменском районе и закопал неподалеку от конного клуба. Мужчина был задержан, полиция проверяет обстоятельства произошедшего.