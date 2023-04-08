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CNBC узнал о целях поездки представителей минторга США в Китай

CNBC: чиновники США приедут в КНР для подготовки визита главы минторга Раймондо
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Запланированная на следующую неделю поездка высокопоставленных представителей минторга США в Китай проводится в рамках подготовки потенциального визита главы ведомства Джины Раймондо в КНР. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил телеканал CNBC.

По данным источников, старший советник госсекретаря по вопросам Китая Элизабет Экономи и заместитель помощника госсекретаря по КНР и Монголии в ходе поездки в Пекин и Шанхай оценят вероятные результаты, к которым приведет встреча главы американского минторга с ее китайскими коллегами.

Отмечается, что без должных результатов визит Раймондо может нести дополнительные риски для отношений между странами.

При этом представитель американского министерства торговли подтвердил телеканалу, что предстоящая поездка чиновников в Китай проводится ради «встречи с представителями коммерческой службы США, представителями правительства и представителями промышленности для обсуждения двусторонних торговых и коммерческих возможностей предприятий США».

Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
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Ранее, 6 апреля, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином из-за Тайваня. По его словам, США хотят сохранить мир и стабильность между странами.

В тот же день в пресс-службе минобороны КНР заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией. Кроме того, Пекин призвал Вашингтон выполнить политические обязательства по тайваньской проблеме.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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