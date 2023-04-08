В бундестаге уличили Шольца в обмане с поставками танков Киеву

Политика правительства ФРГ ставит под угрозу безопасность граждан страны. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагдален во время пасхальной речи. Она отметила, что канцлер Олаф Шольц ввел немцев в заблуждение, когда Берлин единолично отправил танки на Украину, несмотря на заявления Вашингтона о совместных поставках.

«Под американским давлением федеральное правительство поставило на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка Abrams не может быть выполнена», — приводит слова депутата издание Jungle Welt.

Дагдален считает, что подобная политика может быть воспринята как прямое участие ФРГ в конфликте против России. Также она согласилась с критикой в адрес Шольца о том, что американцы «отсидятся», пока Берлин будет снабжать ВСУ вооружением.

4 апреля немецкие СМИ сообщили, что в городах Германии пройдут демонстрации против поставок оружия Киеву в ходе пасхальных маршей 8 апреля.

Днем ранее, 3 апреля, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским извинился за то, что немецкое руководство слишком поздно приняло решение о поставках вооружений Киеву.

В Москве при этом неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.