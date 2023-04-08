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В бундестаге уличили Шольца в обмане с поставками танков Киеву

Депутат бундестага Дагдален обвинила Шольца в обмане с поставками танков Украине
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Политика правительства ФРГ ставит под угрозу безопасность граждан страны. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагдален во время пасхальной речи. Она отметила, что канцлер Олаф Шольц ввел немцев в заблуждение, когда Берлин единолично отправил танки на Украину, несмотря на заявления Вашингтона о совместных поставках.

«Под американским давлением федеральное правительство поставило на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка Abrams не может быть выполнена», — приводит слова депутата издание Jungle Welt.

Дагдален считает, что подобная политика может быть воспринята как прямое участие ФРГ в конфликте против России. Также она согласилась с критикой в адрес Шольца о том, что американцы «отсидятся», пока Берлин будет снабжать ВСУ вооружением.

4 апреля немецкие СМИ сообщили, что в городах Германии пройдут демонстрации против поставок оружия Киеву в ходе пасхальных маршей 8 апреля.

Днем ранее, 3 апреля, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским извинился за то, что немецкое руководство слишком поздно приняло решение о поставках вооружений Киеву.

В Москве при этом неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

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Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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