Китай объявил о военных учениях в акваториях рядом с Тайванем

Китай проведет с 8 по 10 апреля военные учения в акватории острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И 8 апреля.

«8–10 апреля по НОАК организует патрулирование боевой готовности вокруг острова Тайвань и проведет учения под названием «Объединенный острый меч», — передает Xinhua.

По словам Ши И, учения проводятся в качестве «предостережения тайваньским сепаратистам и поддерживающим их внешним силам». Отмечается, что китайские военные «примут необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности своей страны».

Как указывает Reuters, Пекин сделал объявление об учениях на фоне встречи спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая находилась транзитом в Соединенных Штатах.

Ранее, 13 марта, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен неуклонного продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Он также назвал это приоритетной задачей, на которую не нужно жалеть сил и ресурсов.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.