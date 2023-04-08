В МЧС рассказали о правилах езды на электросамокатах
Езда на электросамокатах в дождь запрещена, так как опасна для жизни, предупреждает МЧС России в своем Telegram-канале в пятницу, 7 апреля. Ведомство напоминает о соблюдении ряда правил при использовании средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Запрещено разбирать самокат и нарушать режим зарядки, установленный производителем, самостоятельно передвигаться на электросамокатах детям до 14 лет и кататься с детьми без установки детского сидения или подножки. Также ведомство напоминает о необходимости надевать шлем и следить за исправностью техники.
«Правило «один самокат — один человек» закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф», — заключает МЧС в своем сообщении.
Ранее этим же днем, 7 апреля подросток на электросамокате сбил 7-летнего ребенка в Москве. В результате инцидента мальчик был госпитализирован.
В тот же день Минтранс обратился к Минпросвещения с предложением ввести в школах и детских садах курс безопасной езды на электросамокатах. Всё из-за увеличивающихся показателей аварийности. В 2022 году случилось 976 ДТП с участием СИМ.
4 апреля Страховой Дом ВСК опубликовал данные, согласно которым треть травм, получаемых на СИМ, приходится на электросамокаты.
3 апреля Детский травматолог Плигина посоветовала учить детей правильно падать с самоката, так как это поможет избежать разных травм и переломов конечностей.