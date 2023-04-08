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Красноярца будут судить за обман пенсионеров на 2,5 млн рублей

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Фото: Управление МВД РФ по Красноярскому краю
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Красноярские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жителя краевого центра, обвиняемого в обмане пенсионеров. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В апреле прошлого года в полицию обратилась 80-летняя женщина, которая рассказала о факте мошенничества. Ранее с ней по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что ее сын спровоцировал аварию, однако если заплатить, то привлекать его к уголовной ответственности не будут. Необходимую сумму нужно было положить с вещами в пакет и передать курьеру. Поверив злоумышленникам, пенсионерка лишилась 280 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого — им оказался 38-летний ранее не судимый житель райцентра. Полицейские выяснили, что мужчина получил в мессенджере предложение заработать, на которое согласился. В его задачи входило выезжать на указанные адреса и забирать у пожилых людей деньги, после чего переводить их на счет «работодателя».

За два месяца обвиняемый успел побывать в Ачинске, Омской и Кемеровской областях. Всего за время работы он совершил 10 преступлений. Его жертвами стали пенсионеры в возрасте от 65 до 97 лет, в общей сложности они передали почти 2,5 млн рублей.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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31 марта источник рассказал «Известиям», что в Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 10 млн рублей за пять месяцев. Женщина считала, что инвестирует средства с помощью торговой площадки.

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