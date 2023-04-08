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Родственники пропавшей в Подмосковье девушки рассказали о ее поиске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подмосковной деревне Брехово 30 марта пропала 19-летняя Жанна Шувалова. Поиски ведутся уже вторую неделю. «Известия» в субботу, 8 апреля, выяснили детали случившегося.

Отец пропавшей Федор Шувалов рассказал, что девушку стали искать уже на следующий день после того, как она перестала отвечать на звонки и заходить в Сеть. Семья обратилась в полицию и к волонтерам.

«В четверг пропала, в пятницу мы до нее не дозвонились и уже в субботу приехали сюда ее искать. Мы отсмотрели все камеры по району, где она возможно была. Камеры, на которые мы надеялись, не работают... Смотрели камеры предприятий каких-то: шиномонтажка, ДК, где-то увидели. В ЖК были камеры, там увидели», — рассказал Федор.

Отмечается, что две недели назад Жанна переехала к своему парню. Рядом с тем домом есть лес и болото. Поисковики успели прочесать все водоемы и обследовать лес.

Работник автосервиса Евгений Пиляев оказался последним видевшим Жанну Шувалову. Во время вечерней смены он видел девушку, которая подошла к заброшенному колодцу. Она что-то бормотала и плакала. Мужчина успокоил ее, после чего она ушла.

Местная жительница Марина Веселкина рассказала, что в деревне подобных заброшенных колодцев очень много. Поисковый отряд смог осмотреть только некоторые из них из-за большой глубины конструкций.

Отец девушки подчеркнул, что парень, с которым жила Жанна, был безобидным. Однако сейчас семья не исключает даже самые страшные варианты.

5 апреля стало известно о двух пропавших в Магнитогорске школьниках. В ориентировках говорится о мальчике в возрасте 11 лет и девочке, которая на год старше.

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