Водитель скорой рассказал о трех тяжелораненых в теракте в Тель-Авиве

В результате теракта в Тель-Авиве один человек погиб и семь получили ранения. Три человека находятся в тяжелом состоянии, рассказал в беседе с «Известиями» водитель скорой Ита Тиас в субботу, 8 апреля.

«Сначала нам сообщили, что это автомобильная авария, позже мы узнали, что там произошла стрельба и всё это оказалось терактом. На данный момент известно о восьми раненых, один из которых скончался, а еще трое тяжело ранены», — сказал он.

Как сообщил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, погибшим оказался 30-летний итальянец.

О наезде автомобиля на толпу на набережной Тель-Авива стало известно 7 апреля. Полиция ликвидировала преступника, когда тот потянулся за оружием.

Ночью 8 апреля в Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которые попал момент наезда автомобиля на толпу людей на набережной.

В МИД Израиля произошедший инцидент назвали терактом. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервных пограничников для пресечения возможных терактов.

Полицейские Израиля забрали машину террориста после того, как обследовали ее, пытаясь узнать больше подробностей произошедшего. Правоохранители в числе прочего устанавливают, был ли у террориста сообщник.