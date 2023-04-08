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NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю

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В Сети появилась новая порция секретных военных документов, в которых описана работа нацразведки США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила газета The New York Times (NYT).

Уточняется, что в социальные сети слили порядка 100 документов.

«Высокопоставленные сотрудники разведки назвали утечку «кошмаром для Пяти глаз», имея в виду Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду», — пишет издание.

Утекшие документы по Украине включают фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

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6 апреля в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в свою очередь, подчеркнул в беседе с «Известиями», что слитые секретные документы об украинском конфликте являются очередным подтверждением участия в нем Вашингтона. При этом, по мнению депутата, информация в документах может быть подлинной частично и требует тщательной проверки.

В феврале газета The Hill подсчитала, что общие расходы США на оказание военной помощи Украине, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin и танки М1 Abrams, превысили $77 млрд. Из них $29,3 млрд являются прямой военной помощью США с начала российской спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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