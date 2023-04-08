Ставшая послом Украины в Болгарии сексолог записала обращение в домашнем халате

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук опубликовала официальное видеообращение в домашнем халате, о чем стало известно в пятницу, 7 апреля.

Как сообщило украинское издание «Страна.ua», скан поста в социальной сети опубликовал журналист Сергей Сидоренко. Через какое-то время видео удалили, а вместо него появилось другое, на котором Илащук предстала уже в пиджаке.

О назначении Илащук новым послом Украины в Болгарии стало известно 26 декабря. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины. При этом в документе нет информации о предыдущем месте работы женщины.

Как сообщил ряд украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский гештальт институт», а в социальных сетях она заявляла себя клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Там также уточняется, что Илащук — действующий член Европейской ассоциации психологов-сексологов.

Читатели болгарского портала Dir.bg выразили недовольство из-за назначения на должность нового посла Украины в Болгарии сексолога. Комментаторы посчитали решение президента Украины Владимира Зеленского оскорбительным. Читатели также обратили внимание на то, что Илащук была замешана в коррупционном скандале с ювелирной компанией «Джемма», где она работала менеджером в 2010–2015 годах.

Предыдущий посол в стране Виталий Москаленко, занимавший должность с 2018 года, был уволен указом Зеленского.