На следующей неделе в Москве будет по-майски тепло
Теплая и солнечная погода ожидается в Москве на следующей неделе. В среду и четверг, 12 и 13 апреля, воздух может прогреться до +20 градусов. Осадков в столице не ожидается. Среднесуточная температура будет стабильно держаться на уровне выше +5 градусов.
В выходные в Москве будет облачно, преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 758 мм ртутного столба. Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 3–8 м/с.
Ранее, 7 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице на следующей неделе.
6 апреля руководитель «Яндекс. Погоды» Александр Ганьшин сообщил «Известиям», что в выходные, 8 и 9 апреля, жителей Москвы ожидает облачная и пасмурная погода с температурой до +10 градусов.
Ганьшин также обратил внимание, что 8 апреля Москва войдет в список городов-миллионников с самой теплой погодой наряду с Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Воронежем и Казанью.