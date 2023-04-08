«Известия» раскрыли подробности о пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве
В результате наезда автомобиля на толпу в Тель-Авиве пострадали несколько туристов из Великобритании. Об этом в субботу, 8 апреля, рассказал с места событий журналист «Известий» Никита Кулюхин.
«Сейчас мы знаем, что пострадали семь туристов — некоторые из них были из Англии. Погибший 30-летний мужчина был из Италии», — рассказал Кулюхин.
Полицейские Израиля забрали машину террориста после того, как обследовали ее, пытаясь узнать больше подробностей произошедшего. Правоохранители в числе прочего устанавливают, был ли у террориста сообщник.
О наезде автомобиля на толпу на набережной Тель-Авива стало известно 7 апреля. Полиция ликвидировала преступника, когда тот потянулся за оружием.
Ночью 8 апреля в Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которые попал момент наезда автомобиля на толпу людей на набережной.
В МИД Израиля произошедший инцидент назвали терактом. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервных пограничников для пресечения возможных терактов.