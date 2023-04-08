Врач-рентгенолог рассказала об открытии пекарни в ЛНР во время проблем с продуктами

Врач-рентгенолог по имени Анастасия открыла пекарню в мае прошлого года в Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР), когда в городе возникли проблемы с продуктами. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков в субботу, 8 апреля, поделился кадрами с производства.

Девушка рассказала, что работает в местной больнице, но, когда в город почти перестали привозить хлеб и другие продукты, она решила запустить пекарню. Так, Анастасия обратилась к коменданту, который помог и дал здание для работы.

«Мы поставили обычные газовые печи, я набрала людей, и они выпекали потихонечку хлеб. На тот момент мы выпекали где-то до 300 буханок в день», — поделилась Анастасия.

Она призналась, что такого объема не хватало на жителей, поэтому решили расширять пекарню, из-за чего Анастасия связалась с «Народным фронтом» для помощи. Благодаря этому у пекарни сейчас есть достаточное количество муки.

В настоящий момент пекарня выпускает по 1,5 тыс. буханок в день. Пекари готовят хлеб разного сорта и булочки, включая социальный хлеб, а также развозят продукцию по магазинам.

«Рецептура — частичка души и частичка сердца с любовью. Со светом бывают перебои и с водой. Не тихо, скажем так. Вчера был в городе прилет ночью. Работать уже привыкли так», — рассказала работница пекарни по имени Ольга.

По словам корреспондента, работники успевают выпекать около 300 буханок за час, производство не останавливается ни на день, несмотря на обстрелы боевиков. Там стоят современные печи, а у Рубежного всегда есть свежий хлеб.

ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года. Так, 5 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что сотни километров газопроводов восстановлены в новых регионах России, создана независимая от Украины система газоснабжения.

15 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по восстановлению социальной сферы уже идет в новых регионах России, несмотря на все трудности.

До этого, 27 января, Путин поручил правительству утвердить программы развития новых регионов РФ, предусмотрев достижение этими субъектами среднероссийских показателей уровня жизни и общероссийского уровня социально-экономического развития не позднее 2030 года. Кроме того, российский лидер поручил утвердить льготную ипотечную программу, в рамках которой граждане РФ смогут приобретать жилые помещения в новых регионах по ставке не более 2% годовых.

24 января российский лидер потребовал повысить уровень жизни в новых регионах страны. Он призвал правительство активнее работать в данном направлении. В декабре 2022 года глава государства заявил, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов России. Он отметил, что интеграция новых территорий должна завершиться «чем быстрее, тем лучше».