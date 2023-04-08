Синоптики спрогнозировали москвичам до 14 градусов тепла в субботу

Переменная облачность без осадков, а также до 14 градусов тепла ожидают москвичей в субботу, 8 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от 12 до 14 градусов выше нуля, ночью температура воздуха понизится до 3 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 10 до 15 градусов тепла в дневное время суток и до –1 градуса — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Ранее, 7 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал майскую погоду в Москве на следующей неделе. В столице ожидается потепление до +16…+18 градусов, что на 4–6 градусов выше нормы.

6 апреля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил «Известиям», что в выходные, 8 и 9 апреля, жителей Москвы ожидает облачная и пасмурная погода с температурой до +10 градусов.

Ганьшин также обратил внимание, что 8 апреля Москва войдет в список городов-миллионников с самой теплой погодой наряду с Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Воронежем и Казанью.