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В Италии впервые за 150 лет человек погиб после нападения медведя

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Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Bein
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В городе Трентино на севере Италии погиб мужчина после нападения медведя. Как сообщила в четверг, 6 апреля, итальянская газета Corriere della Sera, это первый случай гибели за 150 лет.

Медведь атаковал итальянца Андреа Папи во время пробежки. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Отмечается, что между Альпами и Апеннинами за 150 лет было зафиксировано семь нападений, все из которых произошли в Трентино. Однако это первый случай, закончившийся летальным исходом.

30 марта сообщалось, что в Кроноцком заповеднике в Камчатском крае сотрудники службы охраны заповедных территорий обнаружили первого медведя, вышедшего в этом году из спячки. Он отдыхал в зарослях ольхи.

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